UEL anuncia identidade visual do Vestibular 2025

Na manhã desta quinta-feira a COPS (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL anunciou a identidade visual do Vestibular UEL 2025, que será realizado nos dias 17 e 18 de novembro, em fase única de dois dias.





A arte visual tem como tema “Sinapses: conhecimento que gera reciprocidade” e é de autoria dos estudantes do 3º ano de Design Gráfico Arthur Pedro Fortes Silva, Júlia Barão de Castro e Paula Lucis Fernandes de Oliveira.





A proposta foi escolhida entre cinco trabalhos apresentados no último dia 11 por equipes formadas por estudantes e vai estampar o cartaz e também será utilizada no cabeçalho da prova, em todas as mídias sociais, no portal da Cops, no Manual do Candidato e na Revista Diálogos Pedagógicos.

Os autores definiram a arte como uma forma de demonstrar o impacto que a Universidade provoca a partir da geração de conhecimento. O elemento utilizado é uma sinapse, uma alusão ao processo de comunicação onde um neurônio envia uma mensagem para outro.





Há 21 anos, os cartazes, bem como toda arte utilizada na divulgação do Vestibular da UEL, são de responsabilidade dos acadêmicos do curso de Design Gráfico, uma parceria estabelecida entre a Cops com o departamento e o colegiado do curso.

