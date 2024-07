Estudantes do Ganhando o Mundo retornam da Austrália cheios de novas experiências

No último sábado (6), 33 estudantes da rede estadual de ensino que retornaram após quase seis meses de intercâmbio na Austrália e se reencontraram com pais e familiares no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, outros 13 também desembarcaram em Foz do Iguaçu.





Eles integram o grupo mais recente de intercambistas da edição 2024 do programa Ganhando o Mundo que estão regressando ao Paraná trazendo diversas experiências de vida na bagagem.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os alunos tiveram a oportunidade de estudar, durante os últimos meses, em um curso equivalente ao Ensino Médio no Brasil, além de aprimorar o estudo da língua inglesa e conhecer uma nova cultura. O desembarque encerra com sucesso a jornada internacional de aprendizagem dos adolescentes, que foram selecionados entre mais de 12 mil candidatos em 2023.





Ao todo, mil alunos foram selecionados na edição 2024, sendo 250 para a Austrália, 400 para o Canadá, 50 para a Inglaterra e 250 alunos que estão na Nova Zelândia e irão desembarcar no Estado ao longo desta semana de acordo com o chefe do Departamento de Intercâmbios da Seed (Secretaria de Estado da Educação), Marlon de Campos.

Publicidade





“Nesta semana fechamos a chegada dos alunos que estão na Nova Zelândia, concluindo o retorno dos 950 que embarcaram entre janeiro e fevereiro e, em agosto, os últimos 50 estudantes desta edição vão viajar para os Estados Unidos”, explicou.





De acordo com Campos, o programa foi sendo aprimorado desde a sua criação para garantir que todos os intercambistas tenham uma experiência positiva em todos os aspectos.

Publicidade





“Esta já é nossa quinta edição nesse processo de articulação, gestão e cuidado com os nossos alunos. É muito importante que a experiência deles seja exitosa, feliz, que promova a aprendizagem, então tanto a equipe da Seed quanto as equipes e parceiros internacionais que acompanham os adolescentes trabalham em sinergia para que isso ocorra”, acrescentou.





EXPERIÊNCIA DE VIDA

Publicidade





Emocionada pelo reencontro com a família, Maria Luiza Almeida, de 16 anos, está ansiosa para reencontrar também os colegas e amigos de Turvo, na região Central do Paraná, e compartilhar com eles as experiências vividas na Austrália.





“Eu estava muito nervosa no começo por causa da língua, mas consegui aprender bem e conheci muitas pessoas novas, vivi hábitos e experimentei comidas diferentes. Não vejo a hora de chegar na escola e contar tudo o que aconteceu para incentivar outras pessoas a se esforçarem para conseguir também”, contou.

Publicidade





Para Marcos Vinícius Bragança, 17, de Abatiá, no Norte Pioneiro, o intercâmbio para a Austrália despertou nele a vontade de se dedicar ainda mais aos estudos e a futuras viagens internacionais.





“Foi mágico, uma coisa incrível. Eu tive contato com animais, lugares, pessoas, comidas e coisas que eu nunca teria no Brasil e isso me deu mais vontade de estudar, correr atrás do que eu quero, que é conhecer lugares diferentes, ainda mais agora que eu consigo entender e conversar melhor em inglês”, disse.



Publicidade