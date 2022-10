Alunos de Londrina são premiados na Olimpíada de Astronomia e na Mostra de Foguetes

Os alunos da rede municipal de ensino de Londrina estão em clima de comemoração. Isso porque, 121 deles levaram para casa medalhas durante a 25ª edição da OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica) e 189 receberam durante a 16ª MOBFOG (Mostra Brasileira de Foguetes).





A entrega solene foi promovida no último sábado (22), durante o maior evento de educação do sul do Brasil, o Londrina Mais.

Na OBA, a rede municipal de ensino ganhou 56 com medalhas de ouro, 39 de prata e 26 de bronze. Entre as unidades escolares que mais levaram medalhas para casa estão a Escola Municipal Suely Ideriha somando 31 medalhas, a Escola Municipal Mercedes Martins Madureira com outras 18 e a Escola Municipal Maestro Andréa Nuzzi com 16.





Já na Mostra de Foguetes 189 alunos foram premiados, sendo 29 deles com medalhas de ouro, 103 com prata e 57 de bronze. Os alunos da Sala de Recursos para Altas Habilidades e Superdotação, da professora Fabiane Chueire, levaram juntos 52 medalhas.

Na sequência, também receberam muitas medalhas a Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico com 34 e as Escolas Municipais Miguel Bespalhok e Norman Prochet, que alcançaram 23 medalhas cada uma.





Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, é importante estimular a curiosidade e a vontade de estudar sobre ciência e tecnologias nas crianças, visto que essas são habilidade cada vez mais requeridas pelo mercado de trabalho atual.

“Estamos muito felizes com o resultado obtido durante a 25ª OBA e 16ª Mostra de Foguetes, porque isso mostra a dedicação dos alunos e dos professores da rede municipal de educação e a visão de futuro para as novas habilidades que precisam ser desenvolvidas. No sábado, quando fizemos a solenidade para entregar as medalhas, foi muito incrível ver a alegria das crianças e dos pais delas”, disse a secretária.





Para receber as medalhas, os alunos precisam fazer uma prova que conta com perguntas de astronomia e de astronáutica, baseadas nos conteúdos ministrados pelos professores e contidos nos livros didáticos como, por exemplo, sobre a formação do planeta Terra, a exploração do sistema solar, a gravidade, o reconhecimento do céu e a importância dos aviões, foguetes, satélites e sondas espaciais para a ciência e o mundo.





Todos os estudantes recebem certificado de participação.