Cadastro online para matrículas de P4 ao 1º ano na rede municipal de Londrina vai até dia 30

Pais e responsáveis de crianças que completarão 4, 5 e 6 anos de idade até 31 de março de 2022, devem fazer o cadastramento on-line dos alunos junto à rede municipal de ensino de Londrina até o dia 30 de setembro. Esta é uma etapa obrigatória no processo de matrícula para o ano letivo de 2022, em uma das 179 unidades de ensino da rede, entre escolas municipais, CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados. Neste momento, a fase cadastral, exclusivamente pela internet, está aberta apenas para turmas de P4, P5 e 1º ano.

Os cadastros on-line foram abertos no dia 13 de setembro. Após sete dias, a SME (Secretaria Municipal de Educação) recebeu 6.630 registros pelo sistema eletrônico em funcionamento no portal da Prefeitura, pelo endereço https://www.londrina.pr.gov.br/matriculas2022 . A procura, até o momento, representa quase 50% dos 15 mil alunos que são esperados para essa etapa de matrículas na rede municipal.

Do total já cadastrado, 3.232 pedidos são para rematrícula, ou seja, registros referentes a crianças que os responsáveis optaram que permanecessem na unidade escolar já frequentada, desde que o local ofereça a série subsequente. E outras 3.398 solicitações são para aqueles alunos e alunas que irão mudar de escola ou para quem vai ingressar agora na rede municipal.





A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal, reforça às famílias a importância do período de cadastramento on-line, etapa inicial das matrículas. Ela pediu atenção ao prazo, válido até 30 de setembro. “Faltam dez dias para o término da fase de cadastro prévio, pelo qual a Educação sistematiza e organiza as turmas e distribuições dos alunos que serão matriculados. É sempre válido lembrar que todas as crianças precisam ser cadastradas, sem exceção, sejam alunos já da rede municipal ou que pretendem entrar nela, bem como aqueles que desejam mudar de escola. O sistema eletrônico vem funcionando bem e sem problemas, então esperamos que a adesão aumente na reta final de cadastros. O resultado do encaminhamento às escolas será divulgado a partir do dia 17 de novembro, no mesmo site do cadastro”, destacou.

Os pais e responsáveis precisam informar corretamente os dados exigidos pelo portal, e as famílias que tiverem algum impedimento ou dificuldade em realizar o cadastro on-line, basta ir até uma unidade municipal e a equipe gestora prestará o auxílio necessário. Também estarão disponíveis, para eventuais dúvidas, os contatos 3375-0235, 3375-0236 e 3375-0102 da Secretaria Municipal de Educação.





Posteriormente, quem fez o cadastro precisa acompanhar o resultado dos encaminhamentos. Em novembro, as famílias serão avisadas, pelo mesmo site, sobre qual unidade a criança será matriculada. Para isso, basta consultar o QR Code fornecido no comprovante de cadastro, a partir do dia 17 de novembro, que fará o direcionamento ao site.





Todas as informações registradas na base de dados do Município serão compiladas de forma a direcionar, por meio de sistema de georreferenciamento, a efetivação da matrícula na unidade escolar mais próxima da residência.





O sistema on-line de cadastramento é simples e basta que os solicitantes informem dados como o número da Certidão de Nascimento da criança, ou Registro Nacional do Migrante (em caso de estrangeiros). Em seguida, os alunos que já são matriculados na rede municipal terão os dados divulgados na tela, e basta confirmar se a criança permanecerá na mesma unidade ou não.





Por sua vez, o cadastro de crianças que não estão na rede municipal deve ser preenchido informando o endereço completo de residência mais dados pessoais do responsável. Ao final, é emitido o comprovante do cadastro.