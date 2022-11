Cursos para auxiliar de costura e de recepcionista estão com inscrições abertas em Londrina

Estão abertas as inscrições para os cursos de auxiliar de costura e de recepcionista, oferecidos pela Prefeitura de Londrina, por meio da SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda). As aulas são gratuitas e oferecem 25 vagas para o curso de auxiliar de costura e mais 25 para o de recepcionista.





No de costura, as aulas serão na sede do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, a começar no dia 16 de novembro. A atividade ocorrerá na sede do Senai, que fica na Rua Belém, 844 e tem o apoio do Sivepar (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário do Paraná).

Já as aulas do curso de recepcionista serão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, a começar no dia 21 de novembro. Elas ocorrerão na sede do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) que fica na Rua Cegonha, 100, na zona norte. Para ambas atividades, uma vez matriculados, os estudantes têm direito ao vale-transporte.





A gerente de Qualificação da SMTER, Miriam Miura, destacou a qualidade das formações. “Os dois cursos contam com os melhores métodos de ensino e as equipes de professores do Sistema S. São formações de excelência, que serão acompanhadas por entidades e organizações dos setores, com possibilidade grande de contratação daqueles que se destacarem no decorrer das aulas”, afirmou.





Para a gerente, aproveitar para começar as aulas no final do ano é um diferencial competitivo para ingressar no mercado. “Essa é uma época em que as pessoas já estão em ritmo de desaceleração. Nadar contra a maré e iniciar uma formação nesse período, significa entrar o ano de 2023 capacitado. Quando os outros estiverem buscando um curso, esses alunos estarão se formando a aptos a conquistar uma vaga no mercado formal ou empreender”, explicou Miura.





Quem deseja aprender uma nova profissão e se qualificar para o mercado pode se inscrever neste site.