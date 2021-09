IAT promove capacitação para voluntários no cuidado com animais silvestres

O IAT (Instituto Água e Terra) fará o treinamento de voluntários interessados em participar do Cria (Programa de Cuidados e Reabilitação Intensiva de Animais Silvestres). A capacitação acontece na próxima quarta-feira (22), na modalidade de EAD (Ensino a Distância). O IAT é vinculado à Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo). As inscrições e assinatura do termo de adesão podem ser feitas a partir deste link.

O Cria é um dos três programas de voluntariado do IAT. Os paranaenses também podem contribuir com ações voluntárias nos viveiros florestais e nas Unidades de Conservação do Estado.

O objetivo é promover a educação ambiental em toda a população sobre a importância da conservação da biodiversidade e contribuir com o conhecimento dos paranaenses interessados em atuar na área ambiental.





"Vamos dar a visibilidade necessária para transformar o Paraná no estado mais moderno, mais produtivo, inovador e o mais sustentável do Brasil. Os três programas de voluntariado são muito importantes para isso", disse o secretário Márcio Nunes.

Cria - O objetivo do programa é levar conhecimentos sobre a fauna silvestre à população em geral, bem como proporcionar o contato de profissionais do meio ambiente com animais silvestres. O programa visa, ainda, sensibilizar as pessoas quanto à importância da fauna silvestre por meio da capacitação para o cuidado e contato direto com os animais.





De acordo com o diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto, o programa não tem como objetivo estimular a adoção de animais silvestres, mas sim dar aos profissionais da área e aos cidadãos interessados a oportunidade de aprender a lidar com eles de forma adequada.





"Isso tem que ser feito prezando pela própria segurança, pelo bem-estar dos animais e pelos cuidados necessários para devolvê-los à natureza, visando a conservação da fauna e a sobrevivência do animal", afirmou.





A participação no treinamento é o primeiro passo e pré-requisito para que o voluntário possa se inscrever no programa e cuidar de um filhote órfão ou animal vitimado em processo de reabilitação.





Trata-se de um treinamento, ou seja, não é um curso de formação acadêmica. "Nada substitui o trabalho dos profissionais da área ambiental e veterinária. O objetivo do programa é permitir aos participantes entrarem em contato com a fauna nativa e estimular a consciência sobre a convivência com estes animais", acrescentou Andreguetto.





Capacitação - O treinamento será em 22 de setembro, às 19 horas, pela plataforma do Zoom. O link para participação será encaminhado por e-mail após a inscrição.