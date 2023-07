Inicia prazo para pedir isenção de pagamento do vestibular da Unespar

Iniciou nesta semana o prazo para pedir isenção do valor total da taxa da inscrição no vestibular 2024 da Unespar (Universidade Estadual do Paraná). O período para solicitaçãos segue até o dia 24 de agosto. O resultado vai ser divulgado a partir do dia 28 de agosto no site da Unespar.





O vestibular 2024 oferece 2.322 vagas, das quais 1.161 de ampla concorrência. Os câmpus ficam em Apucarana (Centro-Norte), Campo Mourão (Noroeste), Curitiba, Paranaguá e Paranavaí (Litoral) e União da Vitória (Sul).

As provas estão marcadas para o dia 8 de outubro. Para os cursos que exigem THE (Testes de Habilidades Específicas), das unidades de Curitiba I (Embap) e Curitiba II (Fap), os candidatos farão os testes entre os dias 09 a 11 de novembro, seguindo calendário do concurso. Mais detalhes no edital.