No Dia Mundial do AVC, confira lista de vídeos no YouTube sobre o assunto para informar a população

O 29 de outubro é uma data internacionalmente conhecida como Dia Mundial do AVC (acidente vascular cerebral). E para reforçar a importância da prevenção e do tratamento da doença, o YouTube listou seis vídeos de criadores presentes na plataforma - entre médicos e instituições de saúde renomadas - para conscientizar a população sobre o problema.

Os vídeos abordam as causas, os fatores de risco, sintomas e a urgência da busca por atendimento. Para se ter uma ideia da relevância da enfermidade na saúde pública, o acidente vascular cerebral é a segunda maior causa de morte no Brasil e a principal causa de incapacidade no mundo.

As consequências mais graves do quadro podem ser evitadas com tratamento imediato, a fim de reduzir o potencial de sequelas e preservar ao máximo a saúde dos pacientes. Estima-se que aproximadamente 70% das pessoas não retornam ao trabalho após um AVC devido às sequelas, e 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia.





O AVC é um tema amplamente abordado pelas sociedades médicas e instituições de saúde na imprensa e nas plataformas digitais. Em especial na semana em que é lembrado. Segundo os dados coletados no Google Trends, as buscas pelo termo "AVC" tiveram um crescimento de 277% na semana seguinte ao Dia Mundial do AVC em 2020, entre 1 e 7 de novembro. Também graças à repercussão da morte de Tom Veiga – que interpretava o Louro José – atribuída à doença.

Abaixo, alguns vídeos da plataforma que destrincham os principais pontos sobre o assunto:

1. Conscientização sobre AVC | Ao Vivão #25

Live do canal do Dr. Drauzio Varella, um dos maiores sobre saúde na plataforma, com participação da Dra. Sheila Martins, presidente da Organização Mundial do AVC (acesse aqui).





2. AVC ou Derrame Cerebral: Sintomas? O que fazer? Como prevenir?

Nesta semana, outro grande canal de saúde da plataforma, o Doutor Ajuda, fez uma live sobre o tema com o neurologista Dr. Eli Faria Evaristo, Doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). Veja a partir deste link.





3. AVC - Mitos e verdades

O HCor, uma das instituições médicas mais creditadas do país, também tem um vídeo em formato de mitos e verdades sobre o AVC em seu canal institucional (acesse).





4. AVC - O que é e qual o tratamento?

O canal do Hospital Albert Einstein também tem um vídeo rápido e educativo explicando o que é o AVC e como é conduzido o tratamento. Quem apresenta o tema é um dos especialistas da instituição, o neurologista Dr. Thiago Abud. Acesse aqui.





5. AVC – Causas, sintomas e tratamento | Sua Saúde na Rede

Oferecendo um panorama geral sobre o AVC, esse vídeo do Sua Saúde na Rede explora causas, sintomas e tratamento do derrame. Clique aqui para acessar.