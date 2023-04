Para ler com seu pequeno: confira 7 livros para crianças que estão praticando a leitura

Diversas pesquisas já comprovaram que ler desenvolve a atenção, a capacidade de concentração, incrementa o vocabulário, melhora a memória e o raciocínio. Esses são alguns dos benefícios que justificam a importância de incentivar o hábito desde a infância. Publicidade Publicidade Para que o primeiro contato com a leitura ocorra da melhor forma, é preciso tomar alguns cuidados. O primeiro é selecionar títulos apropriados, o que fará a diferença para que a criança compreenda a narrativa e se envolva com a história. Escolher livros indicados para a faixa etária também irá ajudar no processo de alfabetização. Publicidade O escritor dinamarquês Hans Christian Andersen foi o primeiro a criar histórias especialmente para o público infantil. Por isso, o autor recebe, no dia de seu aniversário, 2 de abril, também a homenagem do Dia Internacional do Livro Infantil. A data foi criada em 1967, pela International Board on Books for Young People - IBBY, que também promove o mais importante prêmio da categoria com o nome do autor.



Títulos como “O Patinho Feio”, “A Pequena Sereia” são apenas alguns sucessos que compõem a obra de mais de 150 histórias escritas até 1875, quando faleceu. Destinadas às crianças, seus contos buscavam trazer aprendizados e lições valiosas para esse público que antes era esquecido pela literatura. Desde então, muitos autores também se dedicam à literatura infanto-juvenil. Publicidade

Ao mesmo tempo, também é importante que os pais mantenham o hábito de contar histórias para as crianças. Afinal, ler para os pequenos promove o desenvolvimento de habilidades essenciais, ajuda na aquisição da linguagem e ainda fortalece os vínculos familiares. Publicidade A bibliotecária do Colégio Marista Santa Maria, Claudia Borinelli, selecionou algumas dicas de livros para crianças que estão aprendendo a ler. Confira:



1. O menino que aprendeu a ver, Ruth Rocha Publicidade O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a gente entende, outras não pode entender. Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco uma lição. As coisas do mundo a gente precisa aprender e é isso que se descobre quando se aprende a ler. Aquela fase encantadora em que vamos descobrindo as placas nas ruas, os bilhetes, os cartazes e vamos lendo tudo pelo caminho! Publicidade 2. Coleção “Os Pingos”, de Mary França Publicidade A história dos Pingos traz as personalidades e as cores de cada um dos sete pingos: Pingo de Flor; Pingo de Lua; Pingo de Ouro; Pingo de Sol; Pingo de Fogo; Pingo de Céu; e Pingo de Mar. São livros em caixa alta (letra bastão), que ajudam a quem está iniciando a jornada da leitura e da descoberta das letras. 3. O batalhão das letras, de Mario Quintana Esta é a primeira obra de Mario Quintana voltada para o público infantil. O livro apresenta o alfabeto enquanto ensina poesia, ora ressaltando as formas gráficas das letras, ora seus fonemas. Um singular abecedário poético, em que o autor brinca com as letras e as palavras de nossa língua.

