Dia do Estagiário: confira dicas que podem ajudar na efetivação

Mais de 27 mil jovens (27.356) atuam como estagiários em todo o estado do Paraná, segundo levantamento do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR). Para muitos, essa é a primeira oportunidade de inserção no mundo do trabalho, e de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Com a possibilidade de troca de experiências profissionais e o início de uma carreira, muitos estudantes se esforçam em busca da efetivação.





“O estágio é um momento de aprendizagem e também a oportunidade para conhecer a cultura das organizações, além de fortalecer o senso de responsabilidade com a atividade profissional”, afirma a supervisora do Centro de Serviços Compartilhados do CIEE/PR, Ilsis Cristine da Silva. Confira algumas dicas que a especialista separou e que podem ajudar os estagiários na efetivação:



Publicidade

Publicidade