Embraer abre 200 vagas de estágio para estudantes de todo o Brasil

As inscrições vão até o dia 26 de maio. As vagas oferecidas são nos modelos presencial, remoto e híbrido.

O projeto foi anunciado nesta terça-feira (2), no Web Summit Rio, com início previsto para o segundo semestre deste ano.

A Embraer está com 200 vagas de estágio abertas nas áreas de tecnologia e inovação para estudantes do ensino superior e técnico de todo Brasil. Entre os postos, há oportunidade em diversos setores, com foco nas áreas de tecnologia da informação, engenharia e operações.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES





Para quem está no ensino superior:

Publicidade





- Corporativo e administrativo: áreas de planejamento, finanças, suprimentos, logística, jurídico, comunicação e RH

Publicidade

- Engenharia e operações: áreas de projetos relacionados aos produtos da empresa, qualidade e produção;

- Tecnologia da informação: áreas de desenvolvimento de aplicativos, software embarcado, análise e ciência de dados, inteligência artificial e - - machine learning, entre outras

Publicidade





Ensino Técnico





Publicidade

- Operação e manufatura com desenho técnico

- Instrumentação e usinagem

Publicidade

- Eletrônica e mecatrônica

- Mecânica

- Informática e CNC





Andreza de Souza Alberto, vice-presidente de pessoas, ESG e comunicação corporativa da Embraer, afirma que a empresa procura talentos no início da carreira, motivados para enfrentar desafios em uma indústria repleta deles.





A empresa não informou se há bolsa e o valor dela. De acordo com a companhia, são oferecidos benefícios compatíveis com mercado, como seguro de vida, convênio médico, transporte fretado e refeição no local ou auxílio-home office, de acordo com modelo de trabalho.





As oportunidades estão disponíveis nas cidades de São José dos Campos, Gavião Peixoto, Campinas, Botucatu, Sorocaba e São Paulo, no estado de SP, Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG) e Brasília, no Distrito Federal





A previsão de duração do estágio é entre um e dois anos, sendo necessário desenvolver um projeto na área estagiada ao final do primeiro ano.