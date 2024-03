UENP divulga edital para contratação de docentes para pós-graduação

Um edital para contratação de docentes em regime especial para atuação nos cursos de pós-graduação strictu sensu da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) foi publicado nesta terça-feira (12). Estão sendo ofertadas quatro vagas e as inscrições vão de 14 a 31 de março.





As vagas do teste seletivo são destinadas aos PPEd (Programas de Pós-Graduação em Educação) e e em PPG-CMH (Ciências do Movimento Humano), no Campus de Jacarezinho, e aos PPAgro (Programa de Pós-Graduação em Agronomia) e em PPGEnf-APS (Enfermagem em Atenção Primária à Saúde), no Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





As inscrições deverão ser realizadas pela internet, no site oficial, e a taxa é de R$ 300,00. O teste seletivo terá três etapas: entrega e avaliação do Plano de Trabalho (eliminatória); arguição sobre o Plano de Trabalho (eliminatória); e prova de títulos (eliminatória e classificatória).





Confira o edital completo.