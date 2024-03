Provas objetivas do concurso da Prefeitura de Maringá serão neste domingo

Os candidatos que se inscreveram no concurso público da Prefeitura de Maringá (Norte do Paraná) farão as provas objetivas no domingo (17), em oito instituições da cidade. Os três editais registraram 10.531 inscrições para as 137 vagas disponíveis em 26 funções.





Nesta terça-feira (12), a Fauel, responsável pelo concurso, divulgou a lista definitiva de inscrições e o ensalamento (confira aqui, na área do candidato) . O concurso conta com cargos de níveis fundamental, médio e superior completo, nas áreas da saúde, educação, urbanismo e habitação, operação técnica e transporte.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Abertura dos portões





No domingo (17), no período da manhã, os portões abrem às 7h e fecham às 7h45. No período da tarde, os candidatos têm entre 13h30 e 14h15 para acessar os locais de prova. As provas começarão 15 minutos após o fechamento dos portões. Cada candidato deverá levar um documento de identidade com foto ou em formato digital que possa ser confirmado por QR Code e esteja no aplicativo gov.br. As provas deverão ser feitas com caneta esferográfica de material transparente com tinta azul ou preta.

Publicidade





Os candidatos terão quatro horas para realizar a prova, incluindo o preenchimento do cartão-resposta. O tempo mínimo de realização é de uma hora, sem a possibilidade de sair antes desse período. Os três últimos candidatos presentes deverão sair simultaneamente para assinatura da ata de encerramento. Todas as informações sobre a prova objetiva estão nos editais do concurso público, no item número 8 (clique aqui e acesse o edital respectivo). O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado na segunda-feira, 18.





Divulgação das notas e do gabarito

Publicidade





No dia 10 de abril, serão publicadas as notas preliminares da prova objetiva e o gabarito definitivo. Em 23 de abril, a Prefeitura divulgará as notas definitivas e a convocação para as demais provas, necessárias em certas funções. A entrega da prova de títulos será nos dias 25 e 26 de abril. As provas de aptidão física e prática serão realizadas em 28 de abril. A classificação final será divulgada em 27 de junho.





Confira os locais de prova dos editais de concurso público da Prefeitura de Maringá:

Publicidade





Edital 001/2024 - confira a lista detalhada aqui

Colégio Estadual Silvio Magalhães de Barros - Rua Ivens Lagoano Pacheco, 266

Publicidade

Período: Manhã

Cargos: cuidador em saúde, motorista I e técnico de som

Publicidade





UniCV - Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 5950

Período: Tarde

Publicidade

Cargos: cuidador infantil feminino, iluminador, motorista II, operador audiovisual e técnico de manutenção de computador e impressora





UNISMG (Centro Universitário Santa Maria da Glória) - Rodovia PR-317, 298

Período: Tarde

Sala especial pedida no cargo de cuidador infantil feminino





Edital 002/2024 - confira a lista detalhada aqui

Colégio Estadual Silvio Magalhães de Barros - Rua Ivens Lagoano Pacheco, 266

Período: Manhã

Cargos: atendente de odontologia, técnico de higiene bucal, terapeuta ocupacional





UniCV - Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 5950

Período: Manhã

Cargos: auxiliar de agrimensura e odontólogo





Unifamma - Avenida Virgílio Manília, 22.260

Período: Manhã

Cargos: educador social e psicólogo





Colégio Mater Dei - Avenida das Palmeiras, 461

Período: Manhã

Cargos: engenheiro civil, farmacêutico e médico do trabalho





Feitep - Avenida Paranavaí, 1164

Período: Manhã

Cargos: farmacêutico e fisioterapeuta





Faculdade Maringá - Avenida Prudente de Morais, 815

Período: Manhã e tarde

Cargos: psicólogo (manhã) e auxiliar de farmácia (tarde)





UNISMG (Centro Universitário Santa Maria da Glória) - Rodovia PR-317, 298

Período: Manhã e tarde

Cargos: técnico de enfermagem (manhã), assistente social (tarde), auxiliar de farmácia (tarde) e técnico de geomensura (tarde)





Faculdade Eficaz - Avenida João Paulino Vieira Filho, 729

Período: Manhã

Cargos: técnico de enfermagem e sala especial pedida em educador social





Edital 003/2024 (atuação no Programa Saúde da Família) - confira a lista detalhada aqui

UniCV - Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 5950

Período: Manhã e tarde

Cargos: agentes comunitários de saúde (manhã) e odontólogo (tarde)





Faculdade Maringá - Avenida Prudente de Morais, 815

Período: Tarde

Cargo: atendente de consultório dentário, odontólogo e técnico de higiene dental





UNISMG (Centro Universitário Santa Maria da Glória) - Rodovia PR-317, 298

Período: Tarde

Sala especial pedida no cargo de odontólogo





LEIA TAMBÉM: