Encerram nesta terça inscrições de concurso em Foz do Iguaçu, com salários de até R$ 9,5 mil

Encerram nesta terça-feira (17) as inscrições para o concurso público oferecido pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (Oeste), que oportuniza uma vaga imediata e mais oito em CR (cadastro reserva). As remunerações variam de R$ 2.577,74 a R$ 9.562,34.







Para pessoas de nível médio ou técnico, há vagas para agente administrativo (CR), motorista (CR), técnico em informática (uma vaga imediata e outra CR), técnico operacional (CR) e telefonista (CR). O salário para essas funções pode chegar até a R$ 4.015,97.

Publicidade

Publicidade





Para quem possui ensino superior, há vagas para analista legislativo (CR), consultor jurídico (CR) e contador (CR). O salário mínimo para essas três áreas é de R$ 7.115,27.





A taxa para participar do certame varia de R$ 80,00 a R$ 120,00. A prova deve ocorrer no dia 12 de fevereiro e o resultado será divulgado em 25 de abril. Para mais informações, acesse o edital ou confira o resumo abaixo.



Publicidade





Orgão: Câmara Municipal Foz do Iguaçu

Vagas: 1

Taxa: de R$ 80,00 a R$ 120,00

Cargos: técnico, motorista, analista

Áreas de atuação: Administrativa

Escolaridade: ensino médio, ensino técnico, ensino superior

Faixa de salário: De R$ 2.577,00 a R$ 9.562,00

Organizadora: Fafipa

Cidade: Foz do Iguaçu

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia