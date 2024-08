Estudantes de graduação do Paraná podem se inscrever para estágio de pesquisa no Canadá

Estudantes de graduação das instituições de ensino superior do Paraná podem se inscrever até o dia 18 de setembro para o programa que vai selecionar alunos que terão a oportunidade de fazer um estágio de pesquisa em uma instituição do Canadá por meio da Mitacs, organização nacional de pesquisa do governo canadense que opera programas de pesquisa e inovação.





A iniciativa é fruto de uma parceria da Fundação Araucária com a Mitacs, e a ação com inscrições abertas é o Programa Globalink Research Internship. “Ao fazer a inscrição o estudante tem acesso a todos os projetos submetidos pelos pesquisadores das instituições canadenses em diferentes temáticas e situados em diferentes províncias canadenses”, explica a assessora de projetos estratégicos internacionais da Fundação Araucária, Eliane Segati Rios.

As inscrições devem ser feitas diretamente no site da Mitacs .





Os candidatos mais bem classificados participam de um estágio de pesquisa de 12 semanas sob a supervisão de membros do corpo docente de instituições acadêmicas canadenses em uma variedade de disciplinas, de ciências, engenharia e matemática a humanidades e ciências sociais.