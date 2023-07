Instituto oferece mil vagas gratuitas para cursos profissionalizantes no Paraná

O Instituto Proa está com mil vagas abertas para formar sua segunda turma no estado do Paraná. O processo seletivo para o curso está aberto até o dia 4 de setembro. Para se inscrever, o jovem precisa entrar no site e passar por três etapas: primeiro, o jovem faz o cadastro, depois responde a um teste básico de língua portuguesa, matemática e análise de perfil, e, se for aprovado, segue para a etapa de preenchimento dos dados pessoais a fim de realizar a matrícula do curso.

O curso tem 100 horas e é dividido em quatro módulos que preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego: autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. São 7h30 de aulas por semana, em média 1h30 por dia, de segunda a sexta-feira. Semanalmente há também encontros ao vivo mediados por tutores, sempre às quintas-feiras.

Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado. Após concluírem a formação essencial do curso, os jovens podem optar por cursar as trilhas técnicas disponíveis e potencializar ainda mais seu currículo profissional. São sete carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada: Análise de Dados (patrocinado pelo iFood), Varejo (Via - Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture), Promoção de Marcas (BRF) e Educação Financeira (Bloomberg e Dahlia Capital).

“A Plataforma conta com tutores capacitados para sanar todas as suas dúvidas, além do acompanhamento diário, você consegue um feedback para lhe ajudar a melhorar cada vez mais e se sentir pronto para os desafios do mercado de trabalho”, afirma Eduarda Chieretto, aluna da primeira turma do curso no Paraná.

Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, no 2º trimestre de 2022 a taxa de desocupação dos jovens de 18 a 24 anos do Paraná era de 12,6%, o triplo em comparação com adultos. Geralmente, a taxa de desemprego entre jovens é maior do que a taxa de desemprego entre adultos porque os jovens geralmente têm menos experiência e qualificações, o que os torna menos competitivos no mercado de trabalho.

“Essa será a nossa segunda turma no Paraná, nos esforçamos para criar oportunidades para os jovens, por meio de pesquisa realizada pelo IBGE que mostra que no 2º trimestre de 2022 a taxa de desocupação dos jovens de 18 a 24 anos do Paraná era de 12,6%, o triplo em comparação com adultos. Nosso objetivo é ajudar a mudar essa realidade e qualificar jovens paranaenses para o mercado de trabalho”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto.