Concurso Caixa: região norte do PR é contemplada com dez vagas imediatas

Governo do PR abre concurso e processo seletivo com 162 vagas em universidades

Ao todo, o estado recebeu 46 vagas de técnico bancário no concurso público, sendo a maioria em Curitiba (13). A Região Metropolitana da capital também foi contemplada com cinco vagas imediatas.

Do total de oportunidades, sete são em ampla concorrência, uma é reservada para PCDs (Pessoas Com Deficiência) e mais uma para negros.

A Caixa publicou, nesta quinta-feira (22), o edital para o concurso público na empresa pública, que vai ofertar, em sua totalidade, 4 mil vagas para os cargos de técnico bancário e agente de tecnologia. Ao norte do Paraná, foram disponibilizadas dez vagas imediatas para técnico bancário, com o acréscimo de mais uma como cadastro reserva.





Do total de vagas no país, 2 mil serão para técnicos bancários e a outra metade para técnicos da área de tecnologia. Todas exigem nível médio. O salário inicial é de R$ 3.762.





As provas serão aplicadas pela Cesgranrio com questões objetivas e redação. Os aprovados devem ser convocados a partir de agosto de 2024.

No norte do Paraná, os municípios que aplicarão a prova são Londrina, Apucarana, Arapongas, Assai, Bandeirantes, Cambara, Cambe, Cornélio Procópio, Faxinal, Ibaiti, Ibiporã, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguapitã, Porecatu, Ribeirão Claro, Rolândia, Santo Antônio da Platina, Sertanópolis, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.





No noroeste, Maringá, Altônia, Astorga, Campo Mourão, Cianorte, Cidade gaúcha, Colorado, Cruzeiro do Oeste, Engenheiro Beltrão, Goioerê, Iporã, Jandaia do Sul, Loanda, Mamborê, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Moreira Sales, Nova Esperança, Nova Londrina, Paiçandu, Paraiso do Norte, Paranacity, Paranavaí, Perola, Terra rica, Ubiratã, Umuarama.





Os funcionários do banco têm direito à assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílios alimentação, refeição e creche e vale transporte, além de cursos de capacitação.





O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período, a critério da Caixa.