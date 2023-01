Mais de mil candidatos compareceram ao concurso para educador físico em Londrina

A Prefeitura de Londrina aplicou, na tarde do último domingo (15), as provas objetivas e discursivas para o concurso público que vai contratar professores de Educação Física para a SMS (Secretaria Municipal de Educação). Conforme a Secretaria de Recursos Humanos, 1.018 candidatos estiveram presentes. No entanto, o concurso computou 1.308 inscritos. Deste total, 227 faltaram. O número representa 17,35% do total de participantes. Ainda de acordo com dados da secretaria, 108 candidatos são de Londrina e 119 de outros municípios. Foram 120 mulheres e 107 homens.





As provas foram feitas na UEL (Universidade Estadual de Londrina). Na questão discursiva, os candidatos deveriam escrever um texto de 25 a 30 linhas falando sobre as “Brincadeiras e Jogos populares do Brasil e do mundo”, abordando o trabalho do professor no contexto educacional, as metodologias e as habilidades que podem ser alcançadas com os alunos.

Os gabaritos provisórios já estão à disposição dos interessados. Eles podem ser conferidos no Portal da Prefeitura. Sobre isso, a secretária de Recursos Humanos, Juliana Faggion Bellusci, explicou que, de acordo com o edital, os gabaritos e os cadernos de provas estariam à disposição a partir das 21 horas de ontem (15), quando se iniciaria a contagem do prazo para a interposição recursal. Porém, devido a uma queda de energia ocorrida na sede administrativa da Prefeitura, o conteúdo foi disponibilizado a partir das 22h30.





Devido à diferença de horário, o prazo para interposição recursal foi ampliado. “O processo transcorreu dentro da normalidade. O edital do concurso falava que o prazo de recurso do concurso ficaria aberto por 48 horas contadas após a publicação do gabarito provisório. De forma extraordinária, estamos abrindo essa prorrogação, que não vai comprometer em nada o processo. Então, as pessoas que estavam tentando acessar o sistema desde cedo só vão conseguir a partir das 17h desta segunda-feira”, esclareceu a secretária municipal de Recursos Humanos.

As notas provisórias da prova discursiva e da prova de títulos serão publicadas no dia 14 de fevereiro. Já a relação dos candidatos classificados será publicada no Jornal Oficial do Município do dia 6 de março de 2023 e o resultado homologado às 17h, do dia 10 de março. Após esta etapa, os aprovados deverão passar pelos exames e avaliações clínicas para aferir a aptidão admissional. A expectativa é que os aprovados comecem a maio de 2023. Eles deverão planejar e ministrar as aulas de educação física para os alunos do P4 ao 5º ano da rede municipal de ensino, tendo uma jornada de 30 horas semanais, para as quais receberão um salário de R$ 4.691,09.





Ao todo, neste edital foram abertas 15 vagas mais cadastro reserva, mas, segundo a secretaria de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, a ideia é contratar mais profissionais. “O nosso pedido de autorização é para que o RH faça o chamamento de, pelo menos, 50 profissionais no primeiro semestre de 2023, para começar a trabalhar já com nossos alunos em abril ou maio. Para isso, os aprovados ainda devem entregar os documentos e fazer os exames médicos. Depois, todos passarão por uma formação para atuar como educador físico desde a educação infantil”, explicou Moraes.





A organizadora deste certame é a própria Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) da Prefeitura de Londrina, que visa dar agilidade para a execução do concurso e atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação (SME) já no primeiro semestre letivo de 2023. O edital nº 179/2022 – DDH/SMRH com todas as informações está disponível no Jornal Oficial do Município nº 4770 e pode ser acessado neste link.