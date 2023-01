Prefeitura de Londrina tem vagas para estágio obrigatório; veja as oportunidades

A Prefeitura de Londrina tem oportunidades disponíveis para estágios obrigatórios, mediante convênio firmado com 36 instituições de Ensino Superior e Técnico. Esses estágios integram a grade curricular de vários cursos, e são necessários para que o aluno obtenha sua aprovação e diploma. Não há processo de seleção, basta que a instituição de ensino possua convênio com a Prefeitura.





Para participar do Programa de Estágio Curricular Obrigatório, que não possui remuneração, o aluno deve estar regularmente matriculado e com frequência regular em cursos oferecidos por instituições públicas ou privadas. São admitidos estudantes de educação superior, pós-graduação, educação profissional, ensino médio, nível técnico (pós-médio) ou tecnológico (superior na área tecnológica), da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As vagas podem ser consultadas pelo estudante diretamente com a secretaria ou órgão da administração indireta em que tenha interesse de estagiar. Caso haja viabilidade, o Termo de Compromisso de Estágio é firmado junto ao próprio setor onde o estágio será executado.





De acordo com a Diretoria de Desenvolvimento Humano da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), as áreas da Prefeitura com maior procura para estágio obrigatório são: saúde, para cursos de Enfermagem, Medicina, Farmácia, Biomedicina; educação, com estudantes de Pedagogia; e na área de recursos humanos, onde atuam profissionais de Serviço Social e Psicologia.

O gerente de Desenvolvimento da SMRH, Edgar Hudson Douglas Duarte Alves, explicou que a quantidade de estagiários nessa modalidade pode variar constantemente. “O estágio obrigatório pode durar apenas uma semana ou 12 meses, a depender da carga horária exigida no curso e da disponibilidade do setor, gerando fluxo constante de ingresso”, esclareceu.





A lista de instituições de ensino que já possuem convênio com a Prefeitura de Londrina podem ser consultadas aqui. E a secretária municipal de Recursos Humanos em exercício, Marcelle Diorio, destacou que novos convênios podem ser firmados, basta que seja feita a solicitação formal, com atendimento de todos os critérios.





Foi o que ocorreu recentemente com o curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Os estudantes que optam pela habilitação de bacharelado precisam realizar o estágio profissional nos dois últimos semestres do curso. “Quem faz a licenciatura consegue estagiar nas escolas da rede estadual. Então a coordenação do curso procurou a Prefeitura para que abríssemos esse campo de estágio, já que aqui temos uma área rica de atuação, além de ser um órgão público e de interesse deles. Como temos sociólogos atuando na Prefeitura, a SMRH fez essa intermediação e esses profissionais aceitaram, porque para eles também será uma experiência algo muito interessante. Os estudantes vão providenciar a documentação nessa semana do retorno às aulas, e logo poderão iniciar seu estágio. Será a primeira turma do bacharelado com estágio obrigatório, e o maior campo para atuação desses universitários será aqui”, detalhou Diorio.





A secretária municipal de Recursos Humanos em exercício acrescentou que, por reunir o maior número de servidores na cidade e ter unidades em todas as regiões, a Prefeitura de Londrina abriga experiências nas mais diversas áreas. “Temos um excelente campo de aprendizado para os estagiários e para os profissionais supervisores, que podem atuar como professores da prática. Sabemos que essa é uma excelente forma de reflexão sobre a prática profissional, inclusive proporcionando as atualizações necessárias. É uma oportunidade de troca e aprendizado para todos os envolvidos”, concluiu.