UENP promove Feira de Profissões em Cornélio Procópio e Jacarezinho

Mais de mil estudantes de colégios de Jacarezinho e região visitaram a 2ª Feira de Profissões da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná, no dia 14, no campus de Jacarezinho (Norte Pioneiro). Promovida pela Pró-Reitoria de Graduação da institução e pelos colegiados de curso, a Feira tem o objetivo de divulgar informações sobre as graduações ofertadas, sobre as formas de ingresso e sobre as atividades desenvolvidas no percurso acadêmico com ênfase na qualidade da formação por meio do ensino, da pesquisa e da extensão.





A feira foi visitada por estudantes de colégios públicos e privados das cidades de Jacarezinho, Ipaussu, Carlópolis, Cambará, Tejupá, Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos, Salto Grande, Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro e Andirá. O professor de Geografia da Escola Estadual Professora Esmeralda Soares Ferraz, de Ourinhos, Ricardo Silva, destacou que a Feira é um momento importante para auxiliar os alunos na escolha de um curso de graduação. “Muitos alunos têm interesse em cursar a faculdade, mas ficam em dúvida sobre a área e os campos de trabalho, então o evento ajuda muito."

Durante a feira, os visitantes puderam interagir com estudantes e professores dos cursos de graduação da UENP, conhecer o Centro de Estudos, laboratórios e outras estruturas da Universidade, além dos serviços prestados à comunidade. O reitor Fábio Antonio Néia Martini, comenta que o evento é uma grande oportunidade para os alunos do ensino médio conhecerem mais da Instituição. “Para além da UENP mostrar o que desenvolve, a Feira proporciona que os alunos da nossa região conheçam a Universidade de uma forma mais descontraída, em contato direto com os nossos estudantes que já estão inseridos aqui como nossos protagonistas."





No dia 16 de novembro foi a vez do campus de Cornélio Procópio receber a feira. A feira aconteceu nos três períodos e recebeu visitantes de escolas de ensino fundamental e médio das cidades de Cornélio Procópio, Barra do Jacaré, Londrina, Jataizinho, Uraí e Sertanópolis, além de famílias que foram prestigiar o evento e conhecer mais sobre a Universidade.

A professora Ilza Alessandra Francisco, do Colégio Estadual Instituto Londrinense de Educação de Surdos (ILES), de Londrina, destacou que foi a primeira vez que os alunos visitaram uma Feira de Profissões. “A forma de aprendizagem do surdo é visual espacial. Então, quando você proporciona momentos em que eles podem visualizar e perceber, conseguem aprofundar a dimensão daquilo que estão experimentando pela primeira vez. Muitos alunos não teriam a oportunidade de vivenciar esse momento e a UENP abriu espaço para recebê-los. Está sendo muito gratificante”, partilhou.





BANDEIRANTES

A Feira de Profissões é um evento aberto, público e gratuito. Além das visitas de escolas, também são permitidas visitas individuais, com familiares e amigos. No dia 27 de novembro, a Feira acontece no Campus Luiz Meneghel, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h. O campus fica na Rodovia BR-369, Km 54, Vila Maria, em Bandeirantes. (Com informações da UENP)