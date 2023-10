Primeira fase do vestibular da UEL registra abstenção de 10,56% dos candidatos

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos registrou 10,56% de ausentes na primeira fase do Vestibular 2024 da UEL (Universidade Estadual de Londrina), realizado na tarde deste domingo (29). No total, 1.731 candidatos deixaram de comparecer. Segundo a professora Sandra Garcia, coordenadora da COPS, o número está dentro do previsto.





O concurso teve 16.378 candidatos inscritos. Na primeira fase, os vestibulandos respondem a 60 questões objetivas de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia. O gabarito provisório será divulgado às 21h e o resultado definitivo desta etapa sai em 13 de novembro, às 17h, no portal da Cops.

Em entrevista coletiva à imprensa, a coordenadora da COPS, Sandra Garcia, falou da temática do exame que, este ano, foi “Criador e Criatura”, em alusão ao intenso avanço tecnológico na sociedade. “A ideia dessa discussão é que estamos vivendo um momento de grande avanço tecnológico e a gente sempre tem que lembrar que o homem está à frente, ou seja, criador é o homem e criatura é tudo aquilo que é desenvolvido a partir do homem”, explica.





O Campus Universitário da UEL concentrou a maioria dos estudantes do processo seletivo, mais de 6 mil candidatos. Os vestibulandos também fizeram a prova em diversos colégios e universidades de Londrina. Curitiba registrou 1.538 inscritos; Cascavel, 498; Umuarama e Guarapuava, 315 e 132 candidatos, respectivamente.