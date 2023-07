Vestibulandos ganham nova ferramenta para escolher cursos de graduação

O objetivo do SoU_Estudante é ajudar os alunos pré-universitários a fazerem a melhor escolha dentre as opções disponíveis, evitando cursos de baixa qualidade que frequentemente levam à evasão.

A partir do dia 14 de julho, os vestibulandos passaram a contar com uma nova ferramenta para facilitar a escolha da faculdade ideal. O SoU_Ciência (Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência), vinculado à Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), lançou a plataforma SoU_Estudante .

Enquanto o site oficial do Enade disponibiliza as notas dos cursos individualmente, o SoU_Estudante oferece uma visão comparativa, auxiliando os estudantes na tomada de decisão.

As informações fornecidas são provenientes das bases de dados do próprio Enade, conduzido pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), e do CES (Censo da Educação Superior).

O SoU_Estudante disponibiliza notas obtidas pelas instituições de ensino nas três últimas edições do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), que avalia a qualidade dos cursos de graduação com base nas competências exigidas para o exercício profissional.





Carlos Eduardo Bielschowsky, pesquisador do SoU_Ciência e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), destaca que a nota do Enade varia de 1 a 5, sendo 5 a pontuação máxima.

Bielschowsky recomenda evitar cursos com nota inferior a 1,7, porém, enfatiza que a comparação com cursos semelhantes no estado ou cidade desejada é fundamental para uma escolha mais assertiva.





O portal abrange as edições de 2018, 2019 e 2021 do Enade, uma vez que a avaliação não foi realizada em 2020 devido à pandemia. Essas três edições contaram com a participação de 1,17 milhão de alunos, proporcionando um volume significativo de dados para embasar as escolhas dos estudantes.





O SoU_Estudante oferece uma valiosa ferramenta para auxiliar os vestibulandos na importante decisão sobre seu futuro acadêmico, fornecendo informações relevantes e comparativas que podem contribuir para uma escolha mais consciente e acertada.