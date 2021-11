A Fazenda 13: Tiago está direto na roça; Day, Sthe e Gui Araujo disputam chapéu

Dayane, Sthe Matos, Tiago e Gui Araujo foram os peões indicados para disputar a sexta roça desta temporada de Fazenda 13 (Record), na noite desta terça-feira (9). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um dos moradores da baia para a berlinda. O quarto foi indicado pela dinâmica do resta um.

A fazendeira Marina indicou Dayane direto para a roça. Ela disse que a peoa costuma ter um discurso em defesa das mulheres, mas fala mal das outras pessoas.

Dayane disse que já esperava o voto da fazendeira Marina e enfatizou que ela não é "feita para todo mundo". A peoa afirmou ainda que Marina sempre votou na mesma pessoa para não desagradar ninguém e continuar no jogo.





Rico usou estrategicamente o Poder do Lampião. Ele escolheu a chama amarela e deu a vermelha para Aline. Com isso, ele imunizou a si mesmo e Mileide, obrigando seu grupo a votar em Sthe. Com raiva, Dayane não olhava na cara de Rico durante a votação e o chamou de falso. "[Dayane] você fala mal de todo mundo, não tem moral para falar de falsidade", falou Rico.

Sthe recebeu seis votos e ocupou o segundo lugar na roça. Ela pode puxar um peão da baia e escolheu Tiago. A quarta indicação dependia do poder da chama vermelha, que dava duas opções: o dono ganhar R$ 5.000 e deixar seguir o resta um ou ficar com R$ 10 mil e indicar o quarto peão.





Aline preferiu ficar com R$ 5.000 e manter o resta um. Rico ficou irritado e disse que ela estava "sabonetando" porque o grupo discutiu a semana inteira de indicar Gui Araújo e Dynho para a roça. Os dois discutiram e Rico disse que se arrependeu de dar o poder para Aline e pediu para ela se comprometer no jogo. "Tem medo de se comprometer", disse Rico.





No resta um, Gui Araújo sobrou e ocupou o quarto lugar na roça. Ele teve que vetar um peão na Prova do Fazendeiro e escolheu Tiago. Ele justificou a escolha dizendo que Tiago "manda muito bem nas provas".