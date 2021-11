Aline, Solange e Valentina formam roça desta semana em A Fazenda 13

Aline Mineiro, Solange Gomes e Valentina Francavilla disputam a permanência em A Fazenda 13 (Record) nesta semana. Uma das três será a nona eliminada do programa e deixa a competição nesta quinta-feira (18).

A ex-panicat foi parar na roça por indicação do fazendeiro Gui Araujo. Ele disse que a peoa não se posiciona no jogo para não se indispor com as pessoas.

Já Rico Melquiades recebeu seis votos na votação de terça-feira (16), sendo o mais votado pelos colegas de confinamento. Contudo, ele venceu a prova do fazendeiro e conseguiu se livrar da berlinda.





O ex-De Férias com o Ex (MTV Brasil) tinha o direito de puxar um peão da baia, e escolheu Dayane Mello. Porém, a modelo foi trocada pela assistente de palco de Ratinho por Dynho Alves, que havia recebido o poder da chama amarela e podia trocar uma pessoa da roça.





Por fim, a ex-Banheira do Gugu foi para a roça por ter sobrado na dinâmica do "resta um". Ela tinha o direito de vetar alguém da disputa pelo posto de fazendeiro, e optou por Aline, mandando a modelo direto para a roça.

A prova que sagrou o novo fazendeiro consistia em colher o maior número possível de milhos que estavam espalhados pelo cenário. Contudo, os participantes precisavam fazer isso apenas enquanto a música-tema do programa tocava com diferentes rotações.





Quando a música parava, eles tinham que estar de volta à base para levantar um escudo e impedir que o boneco deles fosse atingido por uma saraivada de disparos de tinta. Caso fossem atingidos, eles não podiam contar com os milhos que haviam pegado naquela rodada.





Solange foi a primeira eliminada, pois se deu pior que os colegas. Já Rico e Valentina foram bem, mas o peão acabou vencendo a prova e se tornando o fazendeiro da semana.