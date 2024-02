Ana Hickmann volta a negar romance com Edu Guedes, mas diz que ele 'é gatinho'

A apresentadora Ana Hickmann, 42, voltou a negar que tenha um romance com o cozinheiro e apresentador Edu Guedes, 49, de quem é amiga há mais de 20 anos. Recentemente, ambos foram vistos juntos durante uma viagem.



"Estou solteira, mas [o Edu] é gatinho (risos). Estou vendo essa comoção toda [por uma relação minha]. Se eu um dia não estiver mais solteira, eu conto", disse em entrevista ao podcast Inteligência Limitada.





Ana reforçou que trabalhou com Edu e dessa parceria nasceu muita cumplicidade. "A vida nos trouxe diferentes situações, que a gente ficou um tempo sem se falar, depois voltamos [a nos falar]. E o que aconteceu comigo [a agressão do ex-marido, Alexandre Correa] foi um momento que nos trouxe a amizade de volta", emendou a apresentadora.





Ela finalizou o papo dizendo que jamais traiu o então parceiro que agora acusa de violência. "Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que traí, nunca. Estou solteira, sim, por enquanto", completou.





Edu Guedes está processando Alexandre por difamação. Alexandre disse ao Portal Leo Dias que "tá na cara que existe romance" entre Edu e Hickmann. Em áudio enviado à reportagem, ele mantém a declaração: "Ana e Edu Guedes já se relacionam há algum tempo. Há uma série de fatores que me dão indicativos claros disso. Eu não retiro o que eu disse".





Ana Hickmann e Alexandre estão em processo de divórcio desde 22 de novembro, quando a apresentadora entrou com pedido pela Lei Maria da Penha.