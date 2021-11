Após ganhar nova chance em repescagem, Helena deixa MasterChef pela segunda vez

Após voltar à competição em uma prova de repescagem, a jornalista Helena, 43, foi eliminada pela segunda vez do MasterChef Brasil (Band) no início da madrugada desta quarta-feira (17).

Há oito episódios, ela esqueceu de usar sal no preparo de uma lagosta e foi eliminada. Dessa vez, a carne que serviu aos jurados passou do ponto e queimou. A jornalista contou que estava desatenta e por isso o prato não saiu como esperado.

"Acho que trabalhei relaxada, eu mereci ser eliminada", disse. "Fiz tudo o que eu pude, o que eu não fiz foi porque não sabia".





Nesta segunda eliminação, Helena saiu satisfeita com a própria performance por acreditar ter feito tudo o que foi possível.





Com fãs nas redes sociais, Helena pretende agora usar a sua vocação de comunicadora para falar sobre comida para os seus mais de cem mil seguidores.

O episódio do reality teve também a prova do chocolate, temida por alguns concorrentes. Os participantes enfrentaram o desafio de preparar sobremesas criativas com o ingrediente. A vencedora foi Isabella, com uma releitura de ovos beneditinos.





Outro destaque do programa foi a participação de ex-vencedores do MasterChef Brasil. Elisa Fernandes, Izabel Alvares, Leonardo Young, Michele Crispim, Maria Antonia Russi e Rodrigo Massoni acompanharam a reprodução de seis pratos vencedores de outras edições, deram palpites, experimentaram e avaliaram as receitas.





O melhor prato da noite foi a bochecha de porco de Kelyn, uma receita que já havia sido preparada por Isabel, a campeã da edição 2015 do MasterChef.





O programa tem apresentação de Ana Paula Padrão, com júri formado por Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo.