Paraná recebe evento mundial de graffiti pela primeira vez

De 13 a 15 de novembro, das 10h às 20h, a cidade de Palmeira, no Paraná, recebe o Meeting of Styles, um dos mais importantes eventos internacionais de graffiti, que, pela primeira vez no mundo, será realizado dentro de uma fábrica de sprays, na sede da parceira Paris 68.

Realizado desde 2002 e com um público total de mais de 600 mil visitantes, o evento, que é uma plataforma de intercâmbio entre artistas e apaixonados por arte urbana, já passou pelos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, estando presente ainda, além do Brasil, em mais 24 países. No País, o projeto é representado pelo artista Lucas Stuczynski e a A.M.E Produções desde 2014 e, neste ano, passa a contar com a colaboração da Produtora Agenda Urbana e de uma grande equipe para fortalecer ainda mais sua execução.

A Baston Aerossóis, fabricante da marca Paris 68, será a anfitriã do encontro e cedeu uma parede de mais de 336 metros quadrados que servirá como tela para os mais de 40 artistas selecionados e convidados para o evento, contando ainda com a participação dos embaixadores da Paris 68 e também do Meeting of Styles, o grafiteiro Manuel Gerullis.





Além do painel na nova fábrica, o encontro promoverá, no dia 15 de novembro, um mutirão para a pintura de uma das fachadas do ginásio poliesportivo da Praça Manoel Ribas em Palmeira/PR, cidade sede da Baston. Como contrapartida à receptividade da cidade, deixarão uma obra de arte a céu aberto.





Mesmo reunindo os participantes presencialmente, o Meeting Of Styles Brasil 2021 seguirá rigorosos protocolos de segurança. Por isso, o público não poderá acompanhar presencialmente o trabalho dos artistas. Os organizadores farão transmissões ao vivo do encontro pelas redes sociais (Instagram e Facebook) e pelos canais do Youtube do Meeting Of Styles Brasil e da Paris 68.

O cartaz oficial do evento leva a assinatura de oito grandes artistas nacionais, representantes de diversas gerações do graffiti, e que são os embaixadores do spray Paris 68: Binho Ribeiro, Bigode o Sapo, Kueio, Ment, Tina Soul, Wanata e Devis. O Meeting Of Styles Brasil 2021 conta com o apoio da Prefeitura de Palmeira.





Serviço





- Meeting of Styles Brasil 2021





- Data: de 13 a 15 de novembro, das 10h às 20hs





- Local: Fábrica da Baston Aerossóis - Palmeira/PR





- Destinada a todos os públicos