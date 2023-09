Depois de Sandy e Ana Castela, Paula Fernandes também anuncia término de relacionamento

Nesta segunda-feira (25), Paula Fernandes tomou a decisão de tornar público o término de seu relacionamento com o empresário Rony Cecconello. Em um story compartilhado em sua conta no Instagram, a cantora sertaneja fez um pedido de privacidade e celebrou o amor do casal.





A artista expressou sua gratidão pelo apoio de seus seguidores e solicitou compreensão neste momento sensível: "Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim."

