O que aconteceu com Kate Middleton? Buscas pela princesa batem recorde no Brasil

A internet está em polvorosa querendo saber o paradeiro de Kate Middleton, que não retomou suas funções públicas desde que deixou o hospital após passar por uma cirurgia abdominal em meados de janeiro.





O sumiço da princesa de Gales intrigou não só os ingleses, mas também os brasileiros, que geraram memes e teorias conspiratórias sobre o seu desaparecimento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A curiosidade é comprovada pelo Google Trends, já que, segundo a plataforma, as buscas por Kate bateram recorde nos últimos dez anos no Brasil. Além disso, a princesa é a terceira personalidade com maior crescimento de pesquisas nas últimas 24 horas, ficando atrás apenas de Ana Hickmann e Edu Guedes, que assumiram o namoro nesta terça-feira (12).





Veja as perguntas com maior crescimento sobre a Kate no Brasil nas últimas 24 horas:

Publicidade