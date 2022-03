Balé Guaíra apresenta coreografia contemporânea para discutir brasilidade pós-pandemia

Este é um balé para ser sentido”. É com essa frase que o diretor do Balé Teatro Guaíra, Luiz Fernando Bongiovanni, convida o público para assistir ao próximo espetáculo da companhia, Terra Brasilis. A apresentação terá duas obras: uma de Alex Soares e outra de Jorge Garcia. Os dois são nomes de destaque da nova geração de coreógrafos contemporâneos no país.

Terra Brasilis fica em cartaz dias 22, 23 e 24 de abril no Guairão (auditório Bento Munhoz da Rocha Neto) e terá participação da Orquestra Sinfônica do Paraná. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 e estão à venda no site Ticket Fácil. A ação é uma parceria da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Centro Cultural Teatro Guaíra e PalcoParaná.

O diretor-presidente do Teatro Guaíra, Cleverson Cavalheiro, afirma que o novo programa do Balé Guaíra reflete o espírito da vida cultural pós-pandemia. “Mais do que nunca a gente precisa de Cultura, de vida e de emoções. Sabemos a importância que a Cultura terá nessa nova etapa com a pandemia controlada e a diretriz do Governo do Estado é levar a arte para todos os públicos. Por isso, Terra Brasilis é um marco do recomeço, pois é a primeira apresentação do Balé e da Orquestra juntos depois de dois anos”, afirma.





Luiz Fernando Bongiovanni conta que desde que assumiu a direção do BTG, em novembro do ano passado, pensava em fazer um trabalho sobre o Brasil e a vida pós-pandemia. “De alguma forma, vivemos um luto na pandemia, então eu gostaria que nossas apresentações trouxessem acalanto”, acrescenta.