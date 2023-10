Antônio Nóbrega e Rosane Almeida abrem Festival de Dança de Londrina neste sábado

Com entrada grátis, Festival 2023 celebra a cultura popular brasileira com as presenças ilustres dos dois mestres no espetáculo multilinguagem “Mestiço Florilégio”







O espetáculo que abre a edição 2023 do Festival de Dança de Londrina leva ao palco do Teatro Ouro Verde um dos mais premiados pesquisadores e entusiastas da cultura popular brasileira, o pernambucano Antônio Nóbrega. Ao lado de Rosane Almeida, o músico, cantor, dançarino e ator apresenta na noite deste sábado (7), logo após a cerimônia de abertura do Festival, às 20h, a montagem “Mestiço Florilégio”, uma reunião de canções, momentos teatrais e peças coreográficas de ambos.

Nóbrega completa neste ano 51 anos de carreira e 40 anos de atuação com Almeida em vários espetáculos. Como já é tradicional, o evento presenteia o público com entrada gratuita na abertura. Os ingressos podem ser retirados pela Plataforma Sympla, com limite de dois bilhetes por CPF (Cadastro de Pessoa Física). Caso se esgotem, haverá formação de fila de espera no teatro.





Além da colagem de momentos das diversas montagens da dupla, toda a cenografia do espetáculo é constituída igualmente de fotos, vídeos e principalmente de cenas do longa-metragem “Brincante", dirigido pelo cineasta Walter Carvalho. “Mestiço Florilégio” pode ser definido como uma espécie de viagem-visita onírica, sentimental e brincalhona à obra de dois versáteis artistas brasileiros, que recorreram a uma expressão utilizada no passado pelos poetas românticos para dar nome ao atual trabalho. “Florilégio” e “ramalhete” eram palavras empregadas para definir uma reunião de poemas.

A base de criação de Nóbrega e Almeida é o mundo cultural popular brasileiro. Foi a partir do reservatório de cantos, danças e formas poéticas, entre outras expressões populares, que os artistas, ao longo das últimas décadas, criaram os variados entremeios que compõem esse florilégio, reflexo também do caldeamento cultural que se processou principalmente no estrato sociocultural subalterno brasileiro. “Mestiço Florilégio” indica onde o arcaico e o moderno se fundem dentro do espírito de complementaridade tão necessário ao fragmentado mundo atual.





Infância musical

Nascido no Recife, Antônio Nóbrega começou a estudar violino aos oito anos. Aos 12 frequentava a Escola de Belas Artes do Recife e, alguns anos depois, iniciava a carreira na Orquestra de Câmara da Paraíba, em João Pessoa. No final dos anos 60 também participava da Orquestra Sinfônica do Recife e, como contraponto, integrava um conjunto de música popular com suas irmãs. Mas tudo mudou no ano de 1971, quando Ariano Suassuna, vendo-o tocar um concerto de Bach, o convidou para integrar o Quinteto Armorial, grupo precursor na criação de uma música de câmara brasileira de raízes populares.





A partir de então, Nóbrega passou a estudar o universo da cultura popular e a criar espetáculos de teatro, dança e música nela referenciados, entre eles Brincante, Segundas Histórias, O Marco do Meio Dia, Figural, Na Pancada do Ganzá, Madeira Que Cupim Não Rói, Pernambuco Falando para o Mundo, Lunário Perpétuo, Nove de Frevereiro, Naturalmente, Húmus, Recital para Ariano, Semba, Rima, entre outros. Recebeu diversos prêmios, como o Shell de Teatro, o Tim de Música, APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), Mambembe e Conrado Wessel. Em 1992 fundou com Rosane Almeida o Instituto Brincante, centro de arte e cultura que promove cursos, oficinas e espetáculos, em São Paulo.

Ficha técnica:





Concepção, encenação e atuação: Antônio Nóbrega e Rosane Almeida

Textos teatrais e das canções: Antônio Nóbrega, Bráulio Tavares, Rosane Almeida e Wilson Freire

Músicas: Choro Receita de Samba (Jacob do Bandolim); Mourão (Guerra Peixe); Estrela Dalva (Antônio Nóbrega); Bach e temas tradicionais populares

Criação da luz: Marisa Bentivegna

Projeções visuais: filme “Brincante” (direção de Walter Carvalho)

Edição visual: Grissel Pinguilim

Social Mídia: Danielle Simões

Fotos: Silvia Machado

Direção de produção: Thereza Freitas

Realização: Truléu Produções

Serviço:

“Mestiço Florilégio” - Antônio Nóbrega e Rosane Almeida (São Paulo – SP)

Dia: 7 de outubro (sábado)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, 85)

Classificação indicativa: Livre

Entrada gratuita

Retirada de ingressos pelo Sympla (máximo de dois por CPF)

Caso se esgotem, haverá fila de espera no teatro

Ingressos para os demais espetáculos:

R$20 e R$10 (meia-entrada)

Vendas Online: sympla.com.br/festivaldedancadelondrina

Vendas presenciais: Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão, 85) - a partir do dia 7 de outubro

Horário de funcionamento: das 16h até o início do espetáculo