Por espetáculo 'Bora', Ballet de Londrina tem indicação inédita a prêmio da APCA

O Ballet de Londrina foi indicado à premiação mais importante da dança brasileira, a APCA, com o espetáculo "Bora!". O grupo está concorrendo em duas categorias: coreografia/criação (feitas por Henrique Rodovalho) e elenco.





São 30 anos de história com ousadia e invenção. Agora, após as dificuldades enfrentadas no período da pandemia de Covid-19 e com as mudanças que o ballet sofreu nos últimos tempos, ganhar essas indicações mostra que a arte de qualidade resiste, mesmo que o reconhecimento não venha do dia para a noite.

Na apresentação de Bora! no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, neste ano, Henrique Rochelle, crítico de Ballet, avaliou o espetáculo: "O projeto sopra bons ventos para o Ballet de Londrina", afirmou. Já sobre a companhia, disse que o grupo "reconfigura a sua proposta de dança, entrega um bom espetáculo e re recoloca na cena brasileira".





Nas redes sociais, o Ballet Londrina agradeceu a todos que tornaram essa conquista possível, citando a direção, produção, bailarianos, coreógrafos, a Scretaria Municipal de Cultura e Prefeitura de Londrina.