Jhey Oliiver promove oficinas de Dancehall em Londrina

Dancehall é uma dança popular jamaicana criado no fim da década de 1970. Neste fim de semana, Jhey Oliiver, integrante da Academia Dancehall, irá ministrar dois cursos em Londrina.





Em 2022, Jhey criou seu primeiro projeto autoral, "Vibra Dancehall" e uma das vertentes do projeto trabalha o Female Dancehall, que evoca passos ressaltados pela movimentação da pelve e isolamento do peitoral, trazendo a lembrança do poder interno e ancestral através de movimentos conhecidos como Wine. Todos os passos são criados no cotidiano, com influências da África e do cotidiano jamaicano.

No sábado (1º) às 14 horas, Jhey irá realizar um Intensivo na Funcart Centro com módulo teórico, aquecimento, alongamento e criação de uma coreografia, que será filmado em duplas, trios e grupos. Já no domingo (2) , às 14 horas, será oferecido o workshop com uma hora e meia de duração, na Funcart Zona Norte. As oficinas dispõem de valor comum e valor social e não será solicitadaa comprovação de renda. Fica a critério do aluno saber em qual categoria se encaixa ao realizar a inscrição.







