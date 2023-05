Dia de Star Wars: confira 7 lições importantes da saga

A Saga Star Wars é uma das mais icônicas e populares da história do cinema. Com seus personagens marcantes, universos fantásticos, batalhas épicas e criaturas variadas, conquistou uma legião de fãs ao longo das décadas.





Tanto que o dia 4 de maio é considerado mundialmente como o Dia de Star Wars (ou Guerra nas Estrelas, em português) por ser um trocadilho com a frase “que a força esteja com você”, em inglês (may the force, ou fourth, be with you).





Mas além da diversão, existem lições valiosas que podemos aprender com a história de Star Wars. De acordo com o orientador pedagógico do Colégio Marista Santa Maria, André Luís Miranda Scelza, George Lucas, criador da saga Star Wars, encontrou muita inspiração nos códigos de conduta dos guerreiros orientais, como os samurais, por exemplo.

Também traz muitas analogias com o código dos cavaleiros medievais e seus princípios de lealdade, caráter e honra.