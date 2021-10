Eliminação de Raquel do MasterChef emociona Ana Paula Padrão

A analista financeira Raquel, 35, foi a eliminada desta terça-feira (26) do MasterChef Brasil (Band). E saiu com emoção. A apresentadora Ana Paula Padrão até chorou e desejou boa sorte para a participante. "Vai ser bem recebida na Bahia", disse.

O molho ácido e com pouco sal dos ovos beneditinos preparados pela baiana foi o motivo de sua eliminação.

"Acho melhor sair por uma diferença pequena do que entregar algo ruim. Olho o copo meio cheio e acho que fiz algo bom", disse Raquel ao comentar o fato de a prova da eliminação ter sido bastante disputada.





A analista financeira sai do reality com novos amigos. "Fizemos um bom caldo", afirmou. "É como se o programa nos unisse, mas ficasse de plano de fundo para as relações que foram criadas".

Em outra prova do programa, os participantes foram desafiados a harmonizar chá com pratos que agradassem os jurados. O cantor e apresentador Ronnie Von foi o convidado da noite.





Kelyn, 28, estudante de nutrição, surpreendeu a agradou os jurados com um bife ancho com purê de beterraba, batatas, picles e molho de chá vermelho. "Contraste de harmonização muito bom", comentou o chef Jacquin.





Na segunda etapa do 17º episódio do MasterChef, além dos ovos beneditinos, os participantes prepararam outras receitas com o ingrediente: ovo mollet empanado e shakshuka.





Depois de uma temporada com novos concorrentes toda semana, o MasterChef retornou às origens. Esta oitava temporada começou com 23 participantes, um eliminado por semana e um único vencedor, que ganhará um prêmio de R$ 300 mil.





Dois participantes da edição infantil realizada em 2015, o MasterChef Júnior, participam: Daphne e Eduardo.