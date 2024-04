Expo Flores traz plantas exóticas para a ExpoLondrina

Outra que vem chamando a atenção de quem visita a Expo Flores, instalada no pavilhão da Expo Negócios, é a “planta do milagre”. De acordo com a expositora, ela é procurada por pessoas que têm diabetes e não podem consumir açúcar. “A pessoa come a frutinha e em seguida come alguma coisa ácida, daí vem o milagre: um sabor doce que engana a vontade de consumir açúcar”, conta Eliane. Esta também custa 150 reais o vaso.

“Muita gente olha de perto, põe a mão nas folhas e ainda assim acha que é de mentira, mas é planta de verdade!” O espanto é causado pela Tacca Chantriere ou simplesmente “Flor morcego”. Eliane Machado, expositora que trouxe a novidade para a Expo Flores 2024 até se diverte com o estranhamento do público. “Ela é mesmo uma flor muito diferente, a gente traz de Holambra e o produtor lá é o único que tem”. A flor morcego foi descoberta na Tailândia no início dos anos 1800 por um biólogo francês. Especial desse jeito, ela desperta o desejo dos amantes de plantas decorativas. Das 14 unidades trazidas para a Expolondrina, 10 já foram comercializadas a 150 reais cada uma.

Rosa do deserto





Se você gosta de rosa do deserto, mas tem dificuldade em se decidir na hora da escolha, se prepare para ficar bastante tempo no estande instalado bem perto da pista de hipismo Impacto SRP. A empresa Flora Takemura, especializada na planta, trouxe mais de 100 opções diferentes para a ExpoLondrina. A produção é concentrada no distrito da Warta, na zona norte de Londrina. Com os cruzamentos, vão surgindo novas cores e formatos, algumas com até cinco camadas de pétalas.





As mudas custam a partir de 5 reais. Plantas mais exclusivas podem chegar a 100 reais cada uma. “Quem ainda está começando, costuma comprar as mudas mais simples. Já quem coleciona rosa do deserto vem em busca dos enxertos, com cores bem diferentes. Como são uma espécie de clone, a gente dá a garantia de que, quando vier a flor, vai ser exatamente igual àquela escolhida”, afirma o produtor Christian Takemura.

A empresa traz as flores para o Parque Ney Braga há mais de uma década. “Sempre compensa, financeiramente e também para quem mais gente possa conhecer nossas rosas do deserto. É sempre muito bom vir pra Expo”, complementa.