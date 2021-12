Londrinenses ganham prêmio da ONU com curta-metragem sobre surdez

Com o advento da pandemia de Covid-19, o uso de máscaras se tornou um acessório obrigatório e isso impactou a comunicação de pessoas com perda total ou parcial da audição, já que dependem da leitura labial.

Quatro jovens de Londrina decidiram explorar o assunto para produzir e gravar "The Silence in the Pandemic”, que pode ser traduzido como “O Silêncio na Pandemia".

O curta-metragem foi ambientado na casa da avó e gravado com um telefone celular. O material relata o drama de quem passa por esse tipo de situação e ganhou vários prêmios, inclusive um festival da ONU (Organização das Nações Unidas).







Lorena da Silva pesquisava, na internet sobre bolsas de estudos no exterior e acabou se deparando com o edital do concurso Prêmio Plural + Youth Festival da ONU, iniciativa da OIM (Organização Internacional para as Migrações) e da Unaoc (Aliança de Civilizações das Nações Unidas), que oferecia prêmios para cada uma das três categorias de idade (até 12, 13 a 17 e 18 a 25 anos).





Silva convidou seus primos Victor e Glória Rocha de Araújo, de 10 e 12 anos, para produzir o vídeo, e a sua irmã Alaysa Fernandes da Silva, que mora em Connecticut (EUA) para elaborar o texto do material em inglês.

O curta-metragem foi produzido em junho, antes de Silva se mudar para Jaén, na Espanha, onde cursa o mestrado em Investigação em Saúde.







