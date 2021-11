Luciano Hang ironiza que adora Felipe Neto e promete processo contra youtuber

"Eu adoro o Felipe Neto", é o que afirma o dono da Havan, Luciano Hang.

A frase é dita com ironia por Hang, que entrou em uma nova discussão de rede social com o influencer nesta semana, ao anunciar que vai processá-lo por comentários feitos na internet após a morte da mãe do empresário.

"Cada um tem direito de ter livre pensamento. Ele pensa o que quer e eu penso o que quero. Isso é normal. O que não pode é usar a morte da mãe de alguém para se expressar nas redes sociais acusando de falsificar um atestado de óbito da mãe. É uma coisa abominável", diz Hang.





Após a ameaça de processo, Felipe Neto respondeu nesta terça (16), também na internet. "Mostra a thread [sequência de tuítes] inteira, onde eu digo que você foi acusado de ter feito isso, não condenado", escreveu Neto.





Hang afirma que seus advogados pesquisam manifestações publicadas na internet para avaliar onde cabe processo.