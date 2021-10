Marília Mendonça se junta a Maiara e Maraisa em turnê

"A gente nunca fez nada com tanta grandiosidade. Vai ser como se fosse nossa primeira vez no palco cantando o repertório de nossas vidas."

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





É dessa forma que a cantora Maraisa se refere ao tão esperado reencontro entre ela, sua irmã, Maiara, e a Rainha da Sofrência, Marília Mendonça. As três, a partir de março de 2022, vão reviver o projeto Festival das Patroas com canções que marcaram suas trajetórias.

Continua depois da publicidade





A ideia da união ganhou força durante os dois anos em que ficaram paradas na pandemia e será uma continuação em grande estilo do show "Festa das Patroas", que apresentaram em 2015 e que por problemas de agenda não pôde ter continuidade.





"Esse é o projeto das nossas vidas. Paramos nossas carreiras para nos dedicar às Patroas", afirma Marília.

Continua depois da publicidade

As capitais escolhidas são Belo Horizonte, em 19 de março; Rio de Janeiro, em 2 de abril; São Paulo, dia 9 de abril; e Brasília, em 28 de maio. Os ingressos em pré-venda poderão ser adquiridos entre os dias 13 e 15 de outubro pelo site www.eventim.com.br.





As apresentações, de três horas cada uma, seguirão protocolos de segurança. Porém, segundo a organização, não haverá restrição de público, pois acredita-se que o país já estará mais seguro em março de 2022.





Felizes da vida por poderem retomar os shows em locais grandes como o estádio do Allianz Parque, em São Paulo, e a Esplanada do Mané Garrincha, em Brasília, Maiara, Maraisa e Marília revelam que tudo será muito mais especial por conta da pausa pela pandemia. Trabalhar significa também a volta da autoestima.

"Cheguei a imaginar que não iriamos mais voltar ou que não daria certo, que as pessoas não sentiam mais falta de mim. Mas isso era da minha cabeça. Agora estou ansiosa", diz Marília.





"Nada me traz mais felicidade do que voltar com as Patroas. Tivemos momentos de reflexão e de amadurecimento. Só de imaginar esse estádio [Allianz Parque] lotado... Adoro coisa grande", disse Maiara em entrevista na arena palmeirense.





As cantoras já preparam o repertório dos quatro shows. De acordo com elas, as músicas escolhidas vão fazer um resgate de suas histórias desde o início, além dos clássicos de cada uma. Também haverá inéditas.





"O foco será mostrar a amizade através da música. São dez anos de companheirismo entre nós. O que uma já segurou de onda na vida pessoal da outra...", brinca Marília.





Ela completa: "Queremos mostrar essa nossa conexão para os fãs Vai ter composição, hits e músicas gravadas por outros artistas", emenda.





Expectativa para o Grammy Latino





As cantoras Maiara, Maraisa e Marília Mendonça foram indicadas ao prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja do Grammy Latino 2021, justamente com o disco "Patroas", de 2020. A cerimônia será no dia 18 de novembro nos Estados Unidos.





O anúncio foi feito pela Latin American Recording Academy. Também concorrem Chitaozinho e Xororo, Michel Telo, Daniel e Os Baroes da Pisadinha.





Maiara está radiante com a possibilidade de levar um troféu para casa. Tanto que ela resolveu estudar e entender melhor o quão significativo é um Grammy.





"Eu e a minha irmã nunca tínhamos sido indicadas e no ano passado nós trabalhamos muito. Não sabia muito sobre a importância de ganhar um prêmio desses. Mas as Patroas precisam ganhar isso", opina a cantora.





Acostumada com a pompa da premiação, já que venceu em 2019 na categoria Melhor Álbum Sertanejo com o disco "Em Todos os Cantos", Marília conta que agora essa nova indicação representa ainda mais.

"Iniciamos esse projeto sem muita pretensão, fomos gravando sem nem falar com nosso escritório, como um teste. Essa indicação veio para mostrar que hoje a nossa verdade vai levar a gente longe", finaliza.