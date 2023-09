Dia Nacional do Rádio: confira as músicas mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil

Mesmo com o crescimento de plataformas digitais de música nos últimos anos, o rádio continua como um importante veículo de comunicação, com emissoras espalhadas por todo o Brasil. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) apresenta um estudo que aponta o que os brasileiros mais ouviram no país nos últimos 10 anos em rádios adimplentes, que respeitam e pagam direitos autorais de execução pública. O levantamento teve como objetivo festejar o Dia Nacional do Rádio, nesta segunda (25).





Uma curiosidade do estudo ficou com o destaque de músicas internacionais, que ocuparam as oito primeiras colocações seguidas do ranking produzido com as 20 mais tocadas no Brasil, com a liderança de “Paradise”, de autoria de Brian Eno/A. Martin/Guy Berryman/William Champion.

Na lista, as músicas nacionais ocuparam um total de 11 posições e apareceram a partir da nona colocação, com a canção “Na linha do tempo”, de autoria de Marcelo, Mila Alves e Sergio Porto.





As emissoras de rádio são importantes para que m vive da música e, por isso, o Ecad tem um segmento destinado para garantir que compositores e artistas recebam direitos autorais quando as canções são tocadas nas programações. Para que a instituição remunere a classe artística, as rádios precisam pagar regularmente os valores referentes ao licenciamento musical e enviar suas programações com a indicação de tudo o que foi tocado.

Para fazer a identificação das canções, além de utilizar as planilhas enviadas pelas emissoras, o Ecad utiliza um software exclusivo, denominado Ecadtec CIA Rádio, criado em parceria com a PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro). O software foi desenvolvido de acordo com as necessidades específicas demandadas pelo sistema brasileiro de gestão coletiva musical para a captação, gravação e identificação automática das músicas executadas por emissoras de rádios brasileiras.





Com esse software, o Ecad analisa uma hora de músicas a cada três minutos com 99% de assertividade na identificação do segmento de rádio. O sistema e a tecnologia utilizados são fundamentais para o trabalho de arrecadação e a distribuição de direitos autorais do Ecad. A distribuição dos valores em direitos autorais é realizada trimestralmente e contempla compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

No Brasil, sempre que houver execução pública de música, as rádios, assim como todos os locais de frequência coletiva, devem pagar direitos autorais, como determina a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98). Devem efetuar esse pagamento as rádios comerciais, educativas, jornalísticas, comunitárias e webrádios, com ou sem fins lucrativos.





Ranking das músicas executadas por emissoras de rádios adimplentes no Brasil nos últimos 10 anos

Posição - Música - Autores





1 - Paradise - Brian Eno/A. Martin/Guy Berryman/William Champion

2 - Happy - Pharrell





3 - Get lucky - Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem

4 - Someone like you - Adele / Dan Wilson





5 - Set fire to the rain - Adele / Smith Fraser Lance Thorneycroft

6 - Shape of you - Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid (Gb) / Kandi L Burruss / Tameka D Cottle





7 - Thinking out loud - Amy Victoria Wadge / Ed Sheeran





8 - When I was your man - Andrew Wyatt / Phillip Lawrence / R E / Bruno Mars





9 - Na linha do tempo - Marcelo / Mila Alves / Sergio Porto





10 - Flores em vida - citação: boa sorte/good luck - Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata





11 - Céu azul - Chorao / Thiago Castanho





12 - Domingo de manhã - Bruno Caliman





13 - Esse cara sou eu - Roberto Carlos





14 - Fui fiel - Pablo / Magno Santanna / Fabio O'brian / Filipe Escandurras





15 - O sol - Vitor Kley





16 - Just give me a reason - Benjamin Eli Hanna / Jeffrey Bhasker / Pink





17 - Ai se eu te pego - Sharon / Antonio Dyggs / Aline Medeiros Da Fonseca / Duda / Amanda Cruz / Karine Vinagre





18 - Jeito carinhoso - Alle Barbosa





19 - Humilde residência - Luiz Henrique / Malcolm Lima / Tiago Marcelo / Fernando





20 - Maus bocados - Bruno Varajão / Gerson Gabriel / Rafael