'Flowers', de Miley Cyrus, quebra recorde de música mais rápida com 1 bilhão de reproduções

Miley Cyrus, 30, bateu mais um recorde na sua carreira. A música "Flowers"', lançada no dia 12 de janeiro deste ano, atingiu a marca de 1 bilhão de streams no Spotify. Segundo a empresa, o hit foi também o mais escutado no planeta durante duas semanas, entrando no seleto clube do bilhão do serviço de streaming, que tem músicas como "Shape of You", de Ed Sheeran; "Die For You", do The Weeknd, "Intentions", de Justin Bieber, "Positions", de Ariana Grande, entre outras.





A ex- estrela da série de TV americana "Hannah Montana" foi às redes sociais para comemorar a referência de 10 dígitos: "Algumas flores nunca desaparecem" e ainda acrescentou: "Obrigado a todos os fãs", escreveu a cantora.

"Flowers" é uma das faixas do álbum "Endless Summer Vacation", o oitavo álbum de estúdio de Miley. O projeto conta com 13 faixas, e traz parcerias com Sia, em "Muddy Feet", e Brandi Carlile, em "Thousand Miles". Entre os produtores do disco, estão nomes como Kid Harpoon e Greg Kurstin, que já trabalharam com Harry Styles e Adele, respectivamente.





Ainda sobre Miley Cyrus, ela vai ficar de fora do filme "Guardiões da Galáxia 3". Segundo a Marvel Studios, a atriz Tara Strong, a Miss Minutes na série Loki, substituiu a cantora como a voz do robô, que foi apresentado na produção anterior. Não foi divulgado o motivo da substituição.