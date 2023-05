Ingressos para show de Roberto Carlos em Londrina estão à venda a partir desta sexta

Quatro anos depois de sua última vinda à cidade, Roberto Carlos voltará a se apresentar no ginásio Moringão, no dia 2 de junho. O show será o primeiro evento não esportivo que marcará a reinauguração do ginásio, que passou por demorada reforma nos últimos três anos. Segundo o site oficial do Rei, os ingressos estarão à venda a partir desta sexta-feira (5), às 14 horas, somente pelo site www.eventin.com.br. As vendas presenciais serão realizadas a partir da próxima terça-feira (9), às 14 horas, na Garagem 3 Veículos Multimarcas (Av. JK, 1441). Ainda não há informações sobre os valores.





O show de Roberto Carlos havia sido anunciado pelo prefeito Marcelo Belinati (PP) em abril, em suas redes sociais, quando ele também divulgou que o Moringão será reinaugurado neste mês de maio. Na ocasião, ao ser questionado por um internauta, o prefeito afirmou que a apresentação do Rei é um evento privado e portanto não terá custos para o município. A última vez que RC cantou em Londrina, também no Moringão, foi em 2019.

A primeira competição esportiva a ser realizada no renovado ginásio será a 20ª Taça Brasil de Futsal Feminino Adulto, entre os próximos dias 20 e 28. Para o dia 19, a FEL (Fundação de Esportes de Londrina) está acertando um jogo festivo entre a seleção brasileira de futsal master e a seleção master de Londrina.





