Ludmilla é confirmada no Coachella e comemora

A brasileira Ludmilla foi confirmada no Coachella, tradicional festival que acontece nos Estados Unidos. Pelas redes sociais, ela celebrou a conquista. "A preta venceu. De Caxias para o mundo", postou.







Ludmilla fará duas apresentações, uma no dia 14 e outra no dia 21 de abril. Além dela, outros nomes que vão animar o festival são Doja Cat, No Doubt, Lana Del Rey, J Balvin e Sublime.





"Estava guardando esse segredo e agora finalmente posso comemorar mais essa conquista", publicou a brasileira.





Em 2022, Anitta foi a representante brasileira no Coachella e elegeu um look verde e amarelo para iniciar a sua apresentação no festival da Califórnia. Porém, ela também fez algumas trocas de roupa no palco e levou os fãs à loucura.