Bar de Londrina tem show de tributo a Elis Regina e Rita Lee em noite especial

Em sua 32ª edição, o projeto Viva Elis apresenta nesta quinta (18), no bar Valentino, às 20 horas, um show especial e que celebra, além da arte musical, a amizade das cantoras Suy Correia e Thalita Boni, vocalista da banda Gata de Botas.





As artistas irão interpretar Elis Regina, falecida em janeiro de 1982 e Rita Lee, falecida em maio do ano passado.



A influência das duas estrelas na carreira das londrinenses se dá por qualidades como a interpretação marcante, a criatividade, a energia e identidade de Elis Regina e Rita Lee. Além da capacidade delas de se fazerem ouvidas.





A exemplo, Thalita Boni recorda: "A música mais especial pra mim desse show é ‘Doce de Pimenta’ que Rita compôs na época da ditadura quando foi presa no início da gravidez do seu primeiro filho. Elis botou a boca no trombone e colaborou para que a pena fosse cumprida em prisão domiciliar. Tem um contexto histórico muito forte e me identifico demais com essa letra”.

A escolha do repertório para o Viva Elis soma a combinação das preferidas das artistas “Queremos envolver o público de diversas maneiras, contagiando a todos com a nossa felicidade em estar vivendo esse momento tão lindo e especial.





“Fazer o Viva Elis sempre foi um sonho. Tenho memórias desses shows, desde muito nova, com a participação de grandes artistas da cidade", diz Thalita Boni.

Suy Correia, por sua vez, estreou no Viva Elis em 2015 e antecipa que o público vai ouvir temas complexos e com mensagens que dizem muito sobre a nossa atualidade.





“Um repertório que conta uma história, das gravações mais antigas até as mais novas. Elis Regina é atemporal e ninguém é mais o mesmo depois de ter contato com a história dela”, diz. Para a cantora e compositora, hoje dedicada a um novo projeto musical solo, a figura feminina de Elis é inspiração.





