Britney Spears comenta boatos de que quase morreu por abuso de substâncias

A cantora Britney Spears rebateu as acusações de parte da imprensa de que estaria abusando de substâncias e com a saúde mental prejudicada. Pelas redes sociais, disse ter nojo das falsas informações que saem sobre ela.





"Me dá nojo que seja até legal as pessoas inventarem histórias de que eu quase morri. Chega! Provavelmente, vou ter que parar de postar no Instagram porque apesar de gostar de fazer isso, obviamente tem muita gente que não me quer bem", começou.

Mesmo assim, ela revela que não se sente surpresa em ler mentiras a seu respeito. "Mais uma vez, fazendo o melhor que posso. A tutela já acabou há quase um ano. Não estamos em 2007, é 2023. Como meu marido diz: não acredite em tudo que você lê", desabafou.