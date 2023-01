Saúde mental materna importa e agora é lei

Oie, hoje estou muito feliz e vou compartilhar com vocês o motivo da minha felicidade que tem tudo haver com o que eu acredito e apoio sobre as ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna, pois não é fácil ser mãe, esposa, profissional, amiga, companheira etc, tudo ao mesmo tempo.





Bom, a mais de um ano eu conheci um projeto chamado Maio Furta-Cor, e fui atrás para entender melhor, então eu conheci as dealizadoras do projeto, a psicóloga Nicole Cristino e a Dra Patricia Piper médica psiquiatra e psicoterapeuta com atuação na perinatalidade, achei esse projeto incrivel e resolvi apoiar, pois são mãe de três e sem rede de apoio, incluisive já fiz uma matéria sobre, se você ainda não leu click aqui para ler e compartilhar.

Publicidade