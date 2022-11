Liniker é a primeira artista trans brasileira a ganhar um Grammy

Liniker, de 27 anos, se tornou a primeira artista transgênero brasileira a ganhar um Grammy e se emocionou ao receber o gramofone.





A cantora, nascida em Araraquara, interior de São Paulo, venceu a categoria de "Melhor Álbum de Música Popular Brasileira" no Grammy Latino com o álbum "Indigo Borboleta Anil", terceiro disco da carreira.





A artista também estava indicada nas categorias "Voz do Ano", "Melhor Canção em Língua Portuguesa", com a música "Baby 95", e "Melhor Álbum de Engenharia de Gravação", também com o disco "Indigo Borboleta Anil", mas não venceu nas categorias citadas.

Em seu discurso, Liniker agradeceu: "Olá. Eu sou a Liniker, sou uma cantora, compositora e atriz brasileira e hoje algo histórico acontece na história do meu país. É a primeira vez que um artista transgênero ganha um Grammy".





"Muito obrigada a toda a minha equipe, que está comigo desde o início, sonhando comigo. Obrigada a meus produtores, a todas as compositoras que trabalharam comigo nesse álbum. Estou muito feliz. Muito obrigada", finalizou.





Além de cantora, Liniker também é conhecida por seus trabalhos como atriz nas séries "3%", "Manhãs de Setembro" e "Cara e Coragem".