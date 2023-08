Chitãozinho e Xororó celebram 50 anos de carreira com show em Londrina no sábado

Com mais de 40 milhões de discos vendidos e cinco prêmios Grammy, Chitãozinho e Xororó se consagraram como uns dos músicos mais influentes no sertanejo e trazem para Londrina a turnê especial "Todos os Tempos", em comemoração ao sucesso dos 50 anos de carreira da dupla, neste sábado (5), no Moringão.





No show de duas horas, eles promovem uma viagem no tempo, apresentando ao público a evolução sonora dos músicos ao longo da trajetória, com canções desde Galopeira até Pássaros, a mais recente. Outro destaque da apresentação é a estrutura do palco, que inclui painéis de led para a exibição de trechos de vídeos e clipes antigos dos irmãos.

