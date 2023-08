UEL FM comemora 33 anos de operação com show da dupla Kleiton e Kledir

As inesquecíveis canções de Kleiton & Kledir irão fazer o público cantar no dia 16 de agosto, no Teatro Marista. Numa produção intimista e descontraída, o show Histórias e Canções é uma retrospectiva dos grandes momentos de uma carreira de mais de 40 anos da dupla e, também, uma oportunidade de conhecer canções inéditas.

O show Histórias e Canções comemora os 33 anos da Rádio UEL FM e os 21 anos do Programa Sons do Minuano.





Com um inovador estilo musical e um simpático sotaque gaúcho, Kleiton & Kledir marcaram definitivamente o cenário artístico brasileiro, e são uma referência para quem quer compreender a música popular produzida no Brasil nos dias de hoje.

Kleiton & Kledir têm mais de 20 discos gravados no Brasil, Los Angeles, Nova York, Lisboa, Paris, Miami e Buenos Aires. Além de shows de sucesso pelos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e América Latina. Suas composições foram eternizadas por grandes nomes da música brasileira e internacional. Receberam o título de "Embaixadores Culturais do RS", a "Medalha do Mérito Farroupilha", e foram duas vezes vencedores do troféu de melhor álbum no "Prêmio da Música Brasileira".



Os 33 anos da UEL FM



A Rádio UEL FM (107,9 MHZ), emissora educativa mais antiga do interior do Paraná, iniciou atividades em 6 de junho de 1990. Além da programação musical pensada a partir da riqueza da música popular brasileira, transmite programas jornalísticos e colunas especializadas nas várias áreas do conhecimento. São 39 programas, muitos deles produzidos por colaboradores que inspiram o público com suas ideias, pesquisas, opiniões e especialidades musicais. Com a programação focada acima de tudo na qualidade e diversidade, a Rádio UEL tem papel importante na formação de públicos interessados na construção identidades próprias.

Como emissora educativa e pública, a Rádio UEL enfrenta desafios, como modernizar constantemente sua estrutura física e manter-se conectada às novas plataformas de mídia. Grande parte das iniciativas nesse sentido tem sido possível graças à captação de recursos por meio do apoio cultural, a exemplo do que é feito pela TV Cultura de São Paulo. Entre os apoiadores que já passaram pela Rádio UEL estão Vectra Construtora, Sicredi, Hospital Otocentro, Sociedade Rural do Paraná, Home Angels, Adama Brasil e Raul Fulgencio Negócios Imobiliários. Atualmente, Clínica de Imunizações Dr. Baldy, Escola da Magistratura do Paraná, Vanguard e Sisprime apoiam a programação da rádio.



Programa Sons do Minuano



Publicidade



Todos os domingos, pela UEL FM, o advogado Elizandro Pellin apresenta Sons do Minuano, um programa que faz um retrato da arte popular gaúcha em música, prosa e verso. Apesar de ser paranaense de Santo Antônio do Sudoeste (próximo à fronteira com a Argentina) e residir em Londrina desde 1990, o produtor e apresentador se autodefine como alguém que possui “alma gaúcha”. Comentários históricos, significados das letras e explicações sobre as músicas são apresentadas no decorrer do programa para aproximar ao máximo a linguagem do campeiro com a do ouvinte.

Sons do Minuano é apresentado aos domingos, às 11h, com reprise às quintas-feiras, às 20h.



