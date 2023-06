Ratos de Porão e Krisiun tocam em Londrina no sábado no Bicuda Fest

Em atividade desde 2023, o coletivo Hard, já realizou diversos eventos na cidade. Sob o nome de Easy, mais focado em outros estilos musicais, já produziu duas edições do Timba (2019, 2022) - que trouxe a Londrina nomes como Francisco, El Hombre, Black Alien, Tulipa Ruiz, Rachel Reis, Boogarins De um Filho de um Cego, The White Elephants, Red Mess e outros.Em 2022, o grupo também trouxe o quarteto de hardcore Dead Fish. Com o festival “Bicuda” a ideia é contribuir com o cenário cultural e musical da cidade, sempre com propostas criativas e que fomentem o underground na região. Saiba mais sobre as bandas que se apresentam no dia.

Para quem gosta de rock pesado, a produtora "Easy" - a nova faceta do coletivo, agora sob a alcunha de Hard - realiza o Festival Bicuda neste sábado (10), em Londrina. O festival terá a participação das bandas clássicas Ratos de Porão (Punk/Crossover) e Krisiun (Death Metal), dois nomes mundialmente conhecidos em seus respectivos gêneros, e as bandas Torpes (Punk), Guro (Grindcore) e 3RROR D4TA (Flow Core). O evento acontece no espaço Plaza Eventos (Antigo Som Brasil) (Rua Acre, 100).

O disco chega após oito anos do lançamento do ótimo 'Século Sinistro' (2014), a banda paulista segue contextualizada com os últimos acontecimentos no cenário político e socioeconômico do Brasil. Sem rodeios, João Gordo e cia descem críticas pontuais e necessárias ao avanço perigoso da extrema-direita e dão uma fascinante aula de história com muito Hardcore, Punk e Thrash Metal.

O disco mais recente apresenta um discurso e som envolventes, com uma banda inspirada em trazer músicas fascinantes através de letras viscerais que combatem o preconceito e o fascismo com ferocidade, pontualidade e versatilidade. Um som agradável, forte e ótimo que forneceu importantes vibrações sociais e culturais em 2022.

Ratos de Porão - Com 42 anos de atividade, o quarteto de punk/crossover vem a Londrina na linha do último lançamento, o politizado e provocador “Necropolitica”, 13º registro de estúdio da banda. A banda é formada por João Gordo (vocal), Jão (guitarra), Juninho (baixo) e Boka (bateria).

Krisiun - O trio, considerado um dos maiores representantes do Death Metal no Brasil, vêm a Londrina com a turnê de seu último álbum “Mortem Solis” lançado em 2022. O álbum, tradução do latim para "Morte do Sol" - é o 12º do grupo formado pelos irmãos Alex Camargo (baixo/vocal), Max Kolesne (bateria) e Moyses Kolesne (guitarra), e foi gravado no Family Mob Studio em São Paulo.



Publicidade





O disco foi mixado e masterizado por Mark Lewis (Kataklysm, Deicide, The Black Dahlia Murder) em Nashville, Tennessee e sua capa foi criada por Marcelo Vasco (Slayer, Venom, Dark Funeral). No show do evento “Bicuda”, faixas do último trabalho além de alguns dos clássicos da banda que, neste ano, chega ao 33º ano de atividade.